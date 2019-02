Cubrir el expediente

Ignacio Camacho

A este Gobierno le cuesta tanto hacer las cosas bien que cuando al fin las hace porque no tiene más remedio le sale una mueca arrastrada, como de no sentirse del todo satisfecho. Es lo que le pasó ayer a Pedro Sánchez cuando salió a anunciar el reconocimiento -tardío- de Guaidó: que se le notaba la incomodidad en el gesto. O tal vez la impostaba para aparentar pesadumbre ante sus socios de Podemos, los últimos defensores del bolivarismo irredento. De un modo u otro, el tono era de escasa diligencia, pobre esperanza y limitado convencimiento, incluso a la hora de postularse como referencia del criterio europeo. Tenía interés, o lo parecía, en comunicar que su propia decisión no le gustaba

