Cuando las hienas ríen

¿Se imaginan que la Universidad del País Vasco (UPV) invitase a los miembros de la Manada a dar una charla sobre los derechos de la mujer? ¿No, verdad? Pues tan irracional debía ser esa posibilidad como lo que sí ocurrió ayer en el campus ... vitoriano de la UPV, donde depuso una conferencia sobre los «derechos humanos» de los presos etarras un asesino llamado José Ramón López de Abechuco, pistolero nunca arrepentido de haber matado a tiros a Jesús Velasco, jefe de Miñones de Álava, y a Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Municipal de Vitoria. Tanto el Gobierno vasco, responsable político de la UPV, como la propia rectora «magnífica» de la institución, Nekane Balluerka, decidieron ponerse del perfil y apenas alcanzaron a regoldar unas cuantas pamplinas respecto a la «legalidad del acto» y a la «libertad de expresión» para, finalmente, no hacer nada y permitir la infamia.

Enésimo insulto a las víctimas con la complicidad activa (no evitar es facilitar) de ese nacionalismo tantas veces cobarde, equidistante y felón que no pierde ocasión de prestarle las botas a los verdugos para que pisoteen la memoria de los muertos. Hace mucho tiempo que la universidad pública vasca fue tomada por los malos, sabedores de que metiendo ahí el veneno es difícil que florezca el pensamiento, un estorbo para el nacionalismo radical que siempre ha desconfiando del tiempo del saber, no se les fuera a pegar algo que tenga que ver con la inteligencia. A pocos metros de donde ayer profería el canalla de Abechuco, el 22 de febrero de 2000 el también etarra Asier Carreras activaba la bomba que acababa con la vida del socialista Fernando Buesa y del ertzaina Jorge Díez. Hoy, ambos están en el cementerio, igual que Velasco y Lázaro, exactamente igual que los otros 827 asesinados, mientras las hienas se ríen de todos pontificando sobre «derechos humanos» con la venia del lendakari Urkullu y la «magnífica» rectora Balluerka, que seguramente dormirán a pierna suelta sin reparar un segundo en la ruin ofensa que ayer patrocinaron. Así los quería ETA, muertos y humillados y así el nacionalismo se los procura.