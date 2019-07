La costumbre de perder

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 25/07/2019 17:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la izquierda española se han roto algunas cosas que va a ser difícil arreglar. No imposible, pero sí muy complicado; no tanto porque Sánchez e Iglesias no sean capaces de desdecirse de ellas, que el poder hace milagros, sino porque las han escuchado los ciudadanos. Han oído, por ejemplo, que la gente de Podemos no es fiable en casi ningún ministerio y que carece de experiencia para gestionar un presupuesto. Y lo han oído de boca del presidente, que tampoco tiene un currículum precisamente intenso. Pero que en la Moncloa parece haber oído esas voces telúricas con que el Estado se pone a veces de manifiesto, o acaso las de los brujos de gabinete que apuestan por la repetición

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El mandato imperativo

El mandato imperativo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC A fuego lento

A fuego lento ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Armonía con la naturaleza