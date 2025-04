El control de la calle y del ruido mediático

Sabemos desde hace tiempo que hay asuntos que son noticia en función de quién gobierna y a quién se le pueden echar en cara. Pero eso debe complementarse con otro hecho relevante: un mismo hecho genera una protesta de diversos colectivos sólo cuando gobierna la ... derecha. Cuando es la izquierda la que ocupa el sillón correspondiente, se mira para otro lado y aquí paz y después gloria.

En la bahía de Santander se comenzó la construcción de dos diques para impedir que cada año las mareas vaciaran de arena la playa de la Magdalena. Fue un proyecto ampliamente publicitado, difundido, abierto a sugerencias públicas por el ayuntamiento del PP. Nadie dijo nada. Hasta que se empezó a construir el primero de los diques y se desató la protesta contra el Gobierno de Mariano Rajoy y la alcaldía de Gema Igual. Manifestaciones constantes con poca participación, pero recogidas por los medios de comunicación locales cómo si se tratase de la Larga Marcha de Mao Tse Tung. Una vez a la semana la cita en la arena de la playa protestando por la construcción de la primera escollera, que llegó a su fin. Se pedía entonces que no se construyese la segunda y la retirada de lo ya hecho. Cambió el Gobierno de la nación y la obra se paró, generando un gran impacto ambiental negativo, porque se había hecho sólo la mitad del proyecto y, por lo tanto, no se habían redirigido las corrientes como se pretendía, sino que ahora tomaban direcciones desconocidas. Las protestas pidiendo la retirada de la escollera ya completada siguieron tímidamente, hasta su total silencio. El Ministerio de Obras Públicas del señor Ábalos había anunciado para el pasado septiembre la decisión definitiva sobre la conclusión del proyecto o no. No hubo nada: ni anuncio ni manifestaciones. Como bien me dijo el pasado 20 de agosto mi admirado colega Manuel Ángel Castañeda, antaño director de «El Diario Montañés» y hogaño presidente del Ateneo de Santander: «Ya no hay manifestaciones. Ahora gobierna el PSOE». El verdadero problema no era ni la escollera, ni su impacto visual o medioambiental. Mucho menos el problema que se pretendía solventar. El único problema era que gobernaba el Partido Popular.

Estos días hemos visto un problema similar en Madrid, tras la llegada al poder de José Luis Martínez-Almeida en coalición con Ciudadanos. Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes han descubierto, de repente, unos problemas que ya existían con el equipo anterior, pero que no habían tenido tiempo de reclamar durante la alcaldía de Manuela Carmena. Así que convocaron una huelga por la falta de conductores. Les respondió entonces el alcalde que él había anunciado la contratación del doble de conductores que su predecesora. Eso hacía cuestionable la huelga, pero no era posible cancelarla así que se cambió el motivo: había que ir a la huelga porque no se había anunciado un calendario para la incorporación de esos nuevos conductores. La realidad es que nunca se anuncia ese tipo de calendarios. La razón de la convocatoria parecía endeble así que encontraron la causa incontestable: ¡El cambio climático! Seguro que es culpa de Martínez-Almeida. El martes 3 de diciembre, coincidiendo con el comienzo de la cumbre de ese asunto, la EMT hizo una primera huelga, hoy hay paros parciales y el próximo viernes, coincidiendo con su final, se hará otro paro de 24 horas.

Aquí da igual de qué se trate. La izquierda es cada vez más antidemocrática. No acepta las victorias de la derecha. Martínez-Almeida no tiene derecho a gobernar porque ha desalojado a Podemos. Y eso es inaceptable.