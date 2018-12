Contra la democracia

Ramón Pérez-Maura

Demasiadas son ya las pruebas de rechazo de la democracia que nos ofrece la izquierda de nuestro tiempo en el mundo entero. El ejemplo más inverosímil de ello lo pudimos ver, una vez más, el pasado domingo en las calles andaluzas. Empujados por Podemos, los activistas de ultarizquierda se echaron a la calle a denunciar el resultado de las elecciones. Ése es el respeto que sienten por la democracia. Cuando le va bien a quien a mí no me gusta, la democracia no es válida. ¡A las barricadas! Esto no es la primera vez que lo vemos. Ya tenemos documentación histórica sobrada para probar el fraude electoral de la izquierda española en 1936. Pero en tiempos recientes tenemos ejemplos muy