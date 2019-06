El comodín

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 12/06/2019 00:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No, señor Van den Eynde y señores letrados de la defensa: ni el juicio del procés ni su futura sentencia están para resolver el conflicto de Cataluña sino para que se cumplan los principios del Estado de Derecho. Los que debían conocer, y conocían de hecho, sus representados cuando organizaron la revuelta institucional y social que la Fiscalía califica de alzamiento. Ese argumento político demuestra que los dirigentes separatistas y sus abogados, con la digna excepción de Xavier Melero, siguen negándose a aceptar la cuestión esencial que los ha llevado ante el Supremo, que no es otra que la obligación general de acatar las leyes y observar sus preceptos. Lo que se juzga allí no es la expresión más o

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ventana de mercado

Ventana de mercado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ese español raro

Ese español raro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La paradoja del centro