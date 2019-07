Tribuna abierta ¿Comisión para los Derechos Humanos? «Las personas que han padecido por la banda terrorista ETA no olvidarán jamás los hechos por mucho que el tiempo pase»

Soledad Becerril Actualizado: 19/07/2019

Uno de los principios liberales clásicos es el de libertad para escoger (freedom to choose, que decía F.A. Hayek y su escuela), repetido en manuales y expandido en las democracias. Hoy no nos cuestionamos este principio solo limitado por circunstancias desgraciadas que reducen o suprimen esa libertad. Este recordatorio viene al caso tras el argumento escuchado a responsables de RTVE sobre la decisión de la cadena para entrevistar a Arnaldo Otegui: el derecho a la libertad de expresión. Efectivamente esta persona tiene derecho a expresar sus pensamientos e incluso su no compasión hacia aquellos a los que ha infligido, a sabiendas, un daño irreparable. Pero RTVE tiene, también, derecho a escoger a sus entrevistados. Nada le obliga a elegir a

