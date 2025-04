Un clásico muy moderno

Ya que a la política española le ocurre lo que a aquel banderillero que al convertirse en gobernador civil progresó degenerando y suponiendo que están ustedes tan hartos como yo, de las sinvergonzonerías de nuestros gobernantes, voy a dedicar la «postal» de hoy al último ... Madrid-Barça que, como todos los clásicos, no pierden actualidad, aparte de haber ofrecido un excelente espectáculo. Adelanto que no voy a meterme en el terreno de mis colegas deportivos. Hablo como mero aficionado y teniendo en cuenta que si el Barça es algo más que un club, el fútbol es algo más que un deporte.

Los deportes se dividen en dos grandes grupos: los individuales y los de equipo. Aquellos en que compiten atletas contra atletas, como ocurre en el ciclismo, atletismo (excepto en las carreras de relevos), natación (con idéntica excepción) el tenis (excepto en los partidos de dobles y la Copa Davis), el boxeo y algunos más. Mientras el baloncesto, balonmano, waterpolo, rugby fútbol y bastantes otros enfrentan a equipos contra equipos. La diferencia es abismal tanto en preparación como en reglas, aunque el entusiasmo que despiertan es la misma. Algo positivo, porque cuerpo y alma van unidos y la única objeción que pondría al auge del deporte es que muchos creen que viéndolo por televisión lo practican.

El último Madrid-Barça, o Barça-Madrid, tanto monta, es que nos ofreció la rara oportunidad de ver un duelo entre el deporte de equipo y el deporte individual. El Madrid fue un ejemplo del primero, desplegándose sobre el terreno como una gran orquesta en la que cada músico tocaba la nota de una partitura para alcanzar la meta contraria. Mientras el Barça se parece cada vez más a un conjunto que juega para un solo jugador: Messi. A él deben ir todos los balones, él es la culminación de todas las jugadas, e incluso los que han brillado en otros equipos pierden personalidad convertidos en sus servidores. Estamos sin duda en el mejor jugador de todos los tiempos, su forma de deshacerse de rivales y, sobre todo, de encontrar el ángulo para llevar el balón a la red es única. Ni siquiera le hace falta mirar cuando dispara, al tener la portería en la cabeza. Eso le ha traído a él y a su equipo la racha de la mayor racha de victorias de su historia. El único inconveniente es que el partido en que no tenga su día, el Barça tampoco lo tiene. Le sucedió el miércoles. El Madrid logró «secar» a Messi con un marcaje férreo y, sobre todo, con un juego coral, moviendo la pelota con tanta soltura como precisión. Le faltó gol, pero creó 16 corners que tiró, frente a tres del Barcelona. Y mientras se tiene el balón, el rival no puede marcar. El fútbol es un deporte de equipo y por bueno que sea un jugador, nunca podrá sustituir a once. La gran incógnita que deja este partido es si la era Messi se acaba. Pienso que aún le queda algún Balón de Oro. Pero nadie es eterno.