El sábado mi madre me pidió que intercediera por ella en Nobu, que acaba de abrir en Barcelona. Ella me llevó a Nobu por primera vez, Londres, 2001, Park Lane, y aquella fue una de las noches más importantes de mi vida. Entre Nobu y ... El Bulli hay una estantería y es la de los libros que he leído.

Con mi madre, desde entonces, la historia ha sido discontinua, por decirlo de algún modo, y todo lo que podía suceder en favor de un cierto reencuentro ha ido sucediendo exactamente al revés. Todo o casi todo, y yo casi nunca he sabido qué hacer. Pero ayer, cuando el chef Courtot me mandó la foto que se había tomado con mis padres y me dijo que eran muy simpáticos; y ellos me escribieron también para decirme que se habían sentido muy queridos, el círculo íntimo se cerró y era el círculo de lo que los padres enseñan a sus hijos y los hijos lo devuelven en forma de gratitud. Era la vida puesta en pie cuando entran los atletas al estadio, el plan secreto de Dios abriéndose camino entre los trozos de lo que los hombres hemos roto en nuestra angustia y en nuestra vergüenza. Entre El Bulli y Nobu podría explicar mi vida y todo sobre mi hija. Y aunque ayer cenaba en la otra punta de la ciudad, un cierto reencuentro se produjo, tal vez el único posible, y la violenta historia de mi familia se reanudó en sí misma, tomando impulso en los instantes felices. Algunas de mis viejas resistencias cayeron entre las fotografías que mis padres me mandaron; y el círculo cerrándose, y el ritmo de la sangre, y el peso de la familia, fueron más fuertes y más brillantes que el agravio, y por primera vez en muchos, demasiados años me pareció que lo que se había quebrado podía volverse a unir. Se me dan bien las metáforas, mucho mejor que demostrarlas cuando no todo depende de la literatura. Nobu soy yo y me ha servido para explicarlo todo, pero aunque el corte del amor es puro, los sentimientos se nos ensucian y batirse en la arena de la vida es mucho más difícil que escribir un hermoso artículo. Ayer cuando en el taxi de vuelta a casa leía los mensajes con Maria ya dormida, su cabecita contra la mía, algo parecía decirme, suave como la caricia de su mejilla, que lo que importa es cómo reunimos los finales con los principios, y cómo palidece lo que creemos que se nos debe cuando con los dedos lentos del viejo amor tratamos de enjuagar nuestra culpa.

