Cien muertos con nombre y apellidos

Cómo habrá sido este nuevo atentado en Somalia que, ni siquiera, se han podido contar los muertos. Alrededor de un centenar de personas han muerto y otras tantas habrían resultado heridas ayer por la explosión de un coche-bomba en un «check point» de la carretera que une la capital, Mogadiscio, con la localidad de Afgoye. Los monstruos de Al Shabab se habían mostrado en contra de la construcción de dicha carretera. Al Shabab es la franquicia de Al Qaida en el Cuerno de África. Me resulta impresionante cómo nos alejamos de los atentados terroristas en función de la distancia geográfica. Nos dan lo mismo los números y hasta la amenaza. No va con nosotros. No reparamos en que cada uno

Ángel Exposito Articulista de Opinión