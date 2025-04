Chupar cabezas

Es muy cansado tener que elegir bando cada día por cualquier minucia, por cualquier asunto importante. Cada día un Dreyfus. Culpable o no. Es judío. Culpable. Seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad o no. Sanidad aconseja no chupar las cabezas de las gambas, de ... los langostinos. ¿Si no chupas las cabeza de un carabinero para qué quieres vivir? De hecho, ¿para qué quieres un carabinero? Déjennos respirar. Déjennos morir en paz. No les gusta que nos automediquemos, no les gusta que chupemos cabezas con cadmio. ¿La poesía de Alfred García sí o no? Es el muchacho de OT que fue a Eurovisión con Amaia. Aquí va la última estrofa de «El sexo y las promesas fugaces». «No te amo, no te amo, no te amo: fóllame». Me gusta especialmente el uso de los dos puntos. El libro lo publica la división de Infantil y Juvenil de Alfaguara.

Dice J. J. Abrams que «Star Wars» es para niños. A veces hay que recordar estas cosas tan obvias. También dice que los niños están expuestos a estímulos a los que no deberían. ¿Puede una menor ser una guarra? En esas estamos. Las niñas ahora, nos repiten machaconamente las empoderadoras coñazo que crean falsas expectativas, pueden ser lo que quieran. Pero guarras no, hombre, se refieren a presidentas del Gobierno o astronautas. Y luego por muy astronauta que seas te pasa como a Eva Green en la película «Próxima», que no hay manera de conciliar si te vas al espacio y tienes que abandonar a tu hija un año. En el espacio nadie puede oír tus gritos. En el espacio no hay reducción de jornada. Puede que a veces no esté muy claro qué es un niño y qué un adulto, pero por algún sitio hay que hacer el corte. Un corte legal y razonable. Para ser víctima y para ser responsable penalmente. Aunque apuñalen o tengan vida sexual (los niños, digo). De toda la vida los coches han sido para los adultos y los patinetes para los niños. Ahora no. Los coches se tratan como las cabezas de langostinos y los patinetes son para tiarrones tontorrones con barba y canas. Tan tiesos, tan ridículos. Ayer leía en abc.es un artículo titulado «Diez señales de que has llegado a la madurez». Por ejemplo, «tienes sensación de bienestar recurrente». Más bien parecían diez señales de que has llegado al nirvana. A Plácido Domingo lo han aplaudido mucho en la Scala de Milán. En el Telediario de ayer al mediodía recalcaron que las imágenes no las había servido el teatro, que las tomó algún espectador. Como si supusieran que el teatro se avergonzaba del aplauso al tenor. Bueno, del aplauso al otro Plácido, al presunto acosador. Al cerdo. Ya saben lo que dice Steve Carrell en «The Morning Show», cuyo personaje, una estrella televisiva, es despedido por acoso sexual (por acostarse con quien quería y que a su vez también quería): «Desde siempre, los hombres han usado su influencia para atraer a las mujeres». El otro día volví a ver «Una cara con ángel» y Fred Astaire es bastante acosador con Audrey Hepburn. Al menos según el tiquismiquismo actual. Como acosador evidente aparece el pelma del profesor, pero Fred Astaire también hace lo suyo. Llevan un tiempo dándonos la brasa con que se ha roto el consenso constitucional de 1978 ¿Y no vemos que se ha roto un consenso más importante? El social. Que lo de la sentencia contra esa gentuza del Arandina ha partido en dos España. Que hay que elegir bando. Que no se permiten matices. Que gracias a resoluciones como esta crecen los malos. Uno de los condenados: «Si hubiera pasado esto hace 15 años estaría en mi casa jugando al parchís». Qué asco de todo.

