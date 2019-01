Va de chantajes

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 23/01/2019 01:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La política en nuestros días se ha convertido en una partida entre chantajistas, que ni siquiera lo disimulan. Chantajean los euroescépticos británicos a su primera ministra con la amenaza de dejarla caer si no logra de Bruselas mejores concesiones para el brexit, y ella les chantajea con la advertencia de que, como la dejen caer, van a cargar con el tremendo fardo de un brexit sin acuerdo. Al mismo tiempo, mrs. May chantajea a los europeos con que, de no darle más bazas, tendrán que vérselas con individuos muchos más duros que ella. Y Bruselas, a todo ello, diciendo que en el acuerdo ya alcanzado no se toca ni una letra. Las opciones que se apuntan -un nuevo referéndum, unas

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Estar y no estar

Estar y no estar ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Grietas y confluencias

Grietas y confluencias ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El mitin de Estrasburgo