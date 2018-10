Chantajeándose

José María Carrascal

Todos hablan de diálogo, pero lo que hacen es chantajearse. Los nacionalistas chantajean a Sánchez advirtiéndole que no apoyarán sus presupuestos si no pone en la calle a sus líderes encarcelados y les autoriza un referéndum de independencia. Sánchez les chantajea amenazándoles con nuevas elecciones que traigan un gobierno de PP y Ciudadanos. Los Comités de Defensa de la República catalana se concentran ante las sedes de los partidos nacionalistas amenazando con arrollarlos, como intentaron no hace mucho con el Parlament tras ser disueltos a porrazos por los Mossos si ceden un milímetro en sus reivindicaciones y uno de sus líderes ha advertido incluso que las independencias se hacen a base de muertos, la palabra que más teme un separatismo