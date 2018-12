Chantaje múltiple

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 10/12/2018 00:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los chantajes dominan nuestra política, como los grafitis los muros. Chantajista número uno es el presidente del Gobierno, que chantajea a todos, incluidos quienes le llevaron a la presidencia. «Como no me aprobéis el presupuesto, vais a tener al PP, a Ciudadanos y a Vox», advierte a podemitas y nacionalistas. Mintiendo, como siempre, pues intenta seguir gobernando con el presupuesto de Rajoy aderezado con sus «medidas sociales» pasadas por decreto-ley. Iglesias se le ha rendido sin lucha -qué remedio le queda siendo el otro gran perdedor en Andalucía-, y sabiendo que los secesionistas no pueden ceder con sus líderes en la cárcel, pero eso le permitirá demostrar que no ha cedido ante ellos. Chantajea también a Rivera, advirtiéndole que, como

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Fake leaders

Fake leaders ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La pactada

La pactada ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La mentira como política