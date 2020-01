La Tercera Cernudiana «El muchacho que leía a Cernuda en la Málaga de 1966 repite ahora aquellos versos de 1939 con la púdica emoción de quien rastrea sus propias desgarraduras. El tiempo vuelca las filiaciones: el poeta, en cuyos versos creí poseer un espejo, sigue teniendo los treinta y siete años que tuvo al escribirlos. Medio siglo pasó desde mi primera lectura. Los versos de Cernuda no son ya cosa del tiempo: lo vencieron. A eso llamamos poesía»

Gabriel Albiac SEGUIR Actualizado: 12/01/2020 02:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vuelvo siempre a Luis Cernuda: a los poemas en los que estaba todo lo que vendría luego. A esos poemas que me enseñaron la maravilla de una España imposible. Y en los que comencé a saber que sólo a esa imposible patria vale la pena amar. Jamás a la que existe.

Hubo, primero, la matemática pereza rítmica de un alejandrino, dando tumbos por recodos no invocados de mi memoria. Sólo más tarde, el esqueleto de ese ritmo se ha revestido de letras, sílabas. No ritmo ya; verso ahora. Irrevocable. «Pasada se halla ahora la mitad de mi vida». Reconocerme en él sería grotesco. Pocas cosas se aguardan cuando, no la mitad, sino la mayor parte de la vida es cosa