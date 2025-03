Celebrar las identidades plurales

La interpretación de las elecciones españolas en términos estrictamente partidistas no explica cambios más profundos; en realidad, los términos de nuestros debates políticos, sociales e intelectuales se transforman en tiempo real y ante nuestros ojos, a condición de que los abramos. Durante mucho tiempo, la ... contradicción entre derecha e izquierda, de los más extremos a los más tolerantes, definía los comportamientos, los partidos y los bandos. Ahora ya no es así; ya no podemos trazar los límites exactos de lo que era la derecha o la izquierda. Bien se trate de economía, del papel del Estado, o de las formas de solidaridad colectiva, cada nación se sitúa más o menos en una sociedad equilibrada, con ligeros matices. Pero como hay que dividirse para existir, las nuevas líneas divisorias suceden a las divisiones anteriores. Me parece que ahora todo gira, en mayor o menor medida, en torno a la noción de identidad.

Algunos de los que antes se definían como socialistas o conservadores ahora insisten en sus orígenes nacionales, sociales, culturales, étnicos, sexuales o de conducta. El que ayer se declaraba izquierdista, revolucionario o reformador, hoy se proclama regionalista, amigo de los árboles, multicultural, transexual, mestizo, etcétera. Es sintomático que la próxima y probable candidata «de izquierdas» a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Elizabeth Warren, se haya hecho un análisis genético para demostrar que tiene ascendencia india; sin duda, este mestizaje aumenta su credibilidad. A la derecha, la reivindicación de la identidad se invierte y más bien se busca la pureza. El ensayista francés Alain Finkielkraut lanzó la distinción entre franceses de pura cepa y no de pura cepa; los primeros serían, según su neologismo, souchiens. ¿Solo los de pura cepa serían auténticos franceses? Efectivamente, ya que este autor duda de la capacidad de los no nativos, especialmente si son musulmanes, para integrarse realmente en su nuevo país de acogida. En Francia, la opinión pública parece darle la razón: según algunos sondeos, el 60 por ciento de los franceses «de pura cepa» consideran que el islam es incompatible con los «valores» de la República. Pero Finkielkraut, de origen judío polaco, en la época del asunto Dreyfus y el régimen de Vichy no habría sido considerado «de pura cepa»; la identidad es una creación del espíritu, varía en el tiempo y en el espacio.

En Estados Unidos, la misma lucha. Donald Trump duda de la identidad estadounidense de los inmigrantes latinos llegados del sur, probablemente demasiado morenos, a los que considera, según sus propias palabras, «delincuentes y violadores». Pero, ¿no es aleatoria también la identidad de Trump, que declara que es de origen sueco, a pesar de que su abuelo, en realidad, era alemán? Los secesionistas, aumentando los límites de esta pasión por la identidad, pretenden separarse en nombre de razas imaginarias: ingleses, catalanes, corsos, quebequenses y escoceses. Obviamente, la pasión por la identidad no es nueva en la historia de la humanidad, que está plagada de genocidios perpetrados en nombre de la pureza de la sangre, la autenticidad de los orígenes y el absolutismo religioso. Es como si el número de categorías míticas entre las que dividirse fuera limitado; solo varían las denominaciones. Lo asombroso, por lo tanto, no es la resurrección de estas pasiones, sino el momento. Que esto esté sucediendo ahora es sorprendente, porque nunca en la historia de la humanidad nuestros destinos han estado tan mezclados. En realidad, todos somos mestizos. En primer lugar, por la biología, debido a las migraciones, que nunca han sido tan masivas como en el siglo XX. Todos somos un poco de aquí y un poco de allá, o mucho de allá. También somos mestizos ideológicos porque, como decía antes, todos nos hemos vuelto algo liberales y algo socialistas, en distinta medida; no existe un estado puramente liberal, ni puramente socialista. También mestizos económicos, porque todo lo que consumimos, desde nuestra cocina hasta nuestros pasatiempos, está diseñado aquí y en otros lugares. Y mestizos espirituales, por último, porque los valores y los cultos tienden a permearse mutuamente. «Todo lo que sube converge», escribía el filósofo jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin en 1950. Desafortunadamente, también todo lo que desciende converge.

Como es necesario dividirse para existir, tomo nota de este concepto de identidad tan vago, y constato la construcción de nuevas fronteras ideológicas que espero que no tengan alambrada y se puedan cruzar. Este nuevo intercambio de identidad confirma, de hecho, las dos visiones de la sociedad evocadas por el filósofo inglés Karl Popper, en la década de 1930: la «sociedad abierta» contra la «sociedad cerrada». La ideología de la identidad conduce necesariamente a una u otra de estas dos sociedades, ya se trate, por ejemplo, de inmigración, tolerancia o comercio. Por un lado, defensores de la identidad como Carles Puigdemont, Donald Trump, Boris Johnson, Benjamin Netanyahu y Marine Le Pen. Por otro lado, en el que necesariamente me incluyo (tengo dos nacionalidades y mi familia tiene dos religiones, sin contar a los ateos), los adeptos de la identidad múltiple. Permítanme celebrar aquí esta identidad plural, porque es real, de nuestro tiempo y alegre. Yo no se la impongo a nadie y prometo no manifestar ni falta de respeto ni violencia contra los defensores de la identidad única, siempre que sea recíproco.

Esta nueva distribución de la sociedad aún no dicta alianzas políticas, porque la política, por definición, está rezagada respecto a la sociedad real.