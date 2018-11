Luis Ventoso

Seguir Actualizado: 30/11/2018 02:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que tengo uso de razón me han dicho que soy un ser humano de sexo masculino, y a estas alturas mucho me temo que en efecto debe ser así. Las evidencias glandulares, el timbre de voz, la nuez en el cuello, la barba que me obliga a la plomada de la Gillette matinal, los calzoncillos, el pelo que ralea... todo me indica que, en efecto, soy un gachó. Sin embargo, y en la TVE plural y progresista se van a sorprender, resulta que sé atarme los cordones de los zapatos, hacer la piltra, enchufar y pasar la aspiradora, poner la lavadora, darle al estropajo y al Fairy... Todas estas acciones soy capaz de hacerlas absolutamente solo, para pasmo de

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Azucarillos

Azucarillos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La gran regeneración

La gran regeneración ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Gracias, campeón