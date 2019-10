La carta sí es un correctivo, ministra

María Jesús Pérez SEGUIR Actualizado: 24/10/2019 Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estamos en campaña. Eso nunca deberíamos olvidarlo. Nuestros políticos cuentan con esa percepción y conocimiento y nos hacen el lío. Porque los ciudadanos no tenemos memoria alguna sobre lo dicho vía promesas y cuando ellos ya tienen los votos en el bolsillo, «si te he visto, no me acuerdo».

Pues quédense con la reprimenda del pasado lunes de Bruselas al Gobierno Sánchez y a su borrador de plan presupuestario porque este existió, existe y existirá. No me vale que argumente la ministra de Economía, Nadia Calviño, que la carta que recibió de la Comisión Europea -cargadita de reproches, sí-, «era previsible», y que «cuanto antes haya un Gobierno con plenas facultades, antes adoptaremos el proyecto de presupuestos para 2020». Pues

