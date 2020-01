Carta a Sánchez de una víctima de ETA A las víctimas no se nos puede pedir más; si se ha llegado a esta situación de normalidad ha sido por el ejemplar comportamiento de todos los que hemos sufrido el zarpazo terrorista

Olga Izquierdo Monreal*

Hemos contemplado el espectáculo más denigrante de la historia de la democracia española. El ensayo que vivimos en Navarra en agosto no fue más que el aperitivo de la más infame traición a España, la vivida durante la investidura del Sr. Sánchez.

No salgo de mi asombro al ver y escuchar la carta de naturaleza que se le ha dado a todo lo vivido en la sesión de investidura de un candidato que por un ego desmedido ha vendido a España.

Sr. Sánchez, usted ha elegido los peores socios de Gobierno que podía elegir. Ha tendido la mano a los independentistas y a los herederos de ETA con tal de permanecer en la poltrona. Y esta carta de naturaleza se ha visto también en la actitud de la presidenta del Congreso cuando intervino la representante de EH Bildu, hablando de superar el rencor de la derecha, pidiendo el acercamiento y excarcelamiento de los presos, insultando al Jefe del Estado, mientras llamaba la atención a los constitucionalistas que la reprendían a la par que pedía silencio porque la Constitución permite la libertad de expresión. Vamos de Herodes a Pilatos.

Esta carta de naturaleza ha hecho posible llegar a donde estamos porque no existen límites; los independentistas campan a sus anchas y a los herederos de ETA se les blanquea con total impunidad.

Servidora, como víctima del terrorismo, le hago una pregunta, Sr. Sánchez: ¿cómo nos va a explicar a las víctimas que ha blanqueado a ETA con su brazo político en las instituciones (por lo que ha podido salir investido como presidente), que va a seguir la hoja de ruta que le han pedido a cambio, que va a permitir la celebración de Ongi Etorris y el acercamiento de los presos, entre otras cosas? ¿Con qué cara lo va a hacer, Sr. Sánchez? Para las víctimas del terrorismo de ETA, sí, de ETA, mójese y pronúncielo, que parece que le produce urticaria, ésta es la mayor humillación a la que nos ha sometido usted y sus acólitos por su afán exclusivamente personal de gobernar a toda costa. Es usted un traidor que permite que se llame fascistas a quienes nos defienden. ¿Se ha olvidado de los más de 850 asesinatos perpetrados por la banda criminal ETA, más los heridos, mutilados, extorsionados y exiliados por el sólo hecho de pensar diferente? Le recuerdo que usted no sólo nos traiciona a nosotros, sino también a sus compañeros de partido que fueron asesinados por la banda criminal. Blanquea a EH Bildu, que a día de hoy sigue sin condenar ningún atentado, que no se arrepiente en absoluto de su pasado y que no piden perdón ni ayudan a esclarecer los más de 350 asesinatos sin resolver.

A las víctimas no se nos puede pedir más; si se ha llegado a esta situación de normalidad ha sido por el ejemplar comportamiento de todos los que hemos sufrido el zarpazo terrorista en nuestros seres más queridos. Si después de todo este blanqueamiento de asesinos y sus acólitos usted puede dormir tranquilo, realmente no tiene humanidad, pertenece a otra categoría que no tengo palabras para definir.

Por todo lo anterior, le diré que con su actitud siempre nos tendrá enfrente, porque a día de hoy, Sr. Sánchez, no me cabe más dolor en el corazón.

* Olga Izquierdo Monreal es hija de un Policía Nacional al que ETA amputó las piernas y un brazo en un atentado.