La carne quemada

Salvador Sostres

Pensé en no ver la última temporada de House of Cards a modo de protesta por haber borrado a Kevin Spacey. Son los jueces y no la turba quienes tienen que establecer qué es delito y qué castigo merece. Los linchamientos son la gangrena de la libertad, la tiranía de las sociedades modernas.

Y el talento es el arma preferida de Dios para asegurarnos el progreso. No podemos borrar el talento. Y no lo digo en defensa de Spacey, sino de la Humanidad, que necesita a sus genios para avanzar. No podemos borrar el talento. Es una profanación, una herejía, un sacrilegio. Y además es inútil porque todo en esta última temporada sin él, gira alrededor de su personaje: y

