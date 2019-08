Seguir Jon Juaristi Actualizado: 25/08/2019 00:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado lunes me enteré de la muerte, el día anterior, de mi amiga Carmina Salgado. Pocas figuras de mi generación han dejado en mí una presencia tan indeleble y a pocas me he sentido tan cercano por encima de diferencias que nunca fueron disensiones. Carmina, desde su cristianismo hondamente vivido, tuvo siempre la generosidad de plantear temas en los que podíamos encontrarnos, estar de acuerdo o, al menos, conversar y pensar en común, y me invitó en muchas ocasiones a que explicara mis ideas ante ella y sus compañeros de Comunión y Liberación, bien en debates públicos o en sobremesas casi multitudinarias en su residencia de Majadahonda.

Fueron Carmina y su marido, José Miguel Oriol, con Jone Echarri y

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Aceleraciones

Aceleraciones ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Machistas

Machistas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Zíngaros