Carta de un emigrado a Alemania: «Aquí no sientes miedo a caer en la precariedad cuando llegue la próxima crisis» «Si el mercado laboral español está tan desequilibrado -y el Covid ahora no ayuda- siempre queda la opción de irse a otro mercado donde se aprecie más tu valor»

Después de leer esta "Carta de un ingeniero", me gustaría contar cómo he vivido el Covid en mi universo paralelo. Siendo también ingeniero industrial superior, entré en el mercado laboral español en 2008 con un contrato indefinido en una gran empresa tecnológica de Madrid y estuve trabajando en distintos proyectos para grandes clientes durante tres años.

La crisis económica de por entonces no me afectó mucho -a la empresa sí-, pero aún así decidí dar el salto y, tras dedicar todas las tardes de un año a aprender pacientemente el idioma, me fui de España en 2010.

Trabajo en el sur de Alemania, en una empresa mediana que factura unos 20 millones de euros al año. Somos unos 100 empleados y cuando llegó el Covid, en abril, a los trabajadores de oficina nos mandaron a trabajar desde casa y en la fábrica adaptaron la producción para poder implementar las medidas de distancia e higiene.

Yo lo ignoraba por entonces, pero uno de los productos menos demandados del portfolio de la empresa eran válvulas de respiradores y pronto empezaron a llegar pedidos urgentes para abastecer a los hospitales.

En mayo ya se estaba trabajando en tres turnos durante semana y los fines de semana para hacer frente a la demanda. Con todo, estando aún en septiembre, el director de la empresa ya cuenta con un año de crecimiento respecto al pasado.

Está claro que no todas las empresas pueden mantener la producción por el impacto del coronavirus, y por eso aquí el gobierno alemán les facilita la vida con algo parecido a los ERTE, un modo de funcionamiento especial llamado Kurzarbeit por el que los empleados pueden trabajar un 50 por ciento del tiempo y ven reducido su salario solo en un 20.

Si el mercado laboral español está tan desequilibrado -y el Covid ahora no ayuda- siempre queda la opción de irse a otro mercado donde se aprecie más tu valor. Por ejemplo, a día de hoy las empresas alemanas tienen 14.689 ofertas de trabajo para ingenieros sin cubrir. Por la regulación proteccionista para los empleados, y por el mercado laboral equilibrado, aquí no se siente uno con miedo a caer en la precariedad cuando llegue la próxima crisis.

* Carlos Martínez Belinchón vive en Stuttgart, Alemania.

