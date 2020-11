Nostalgia de Rubalcaba

Carlos Herrera SEGUIR Actualizado: 27/11/2020 10:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ayer Felipe González se desmarcó, en un acto ecuménico en homenaje a Rubalcaba, de la estrategia de Su Sanchidad. Dijo, con una claridad aplastante, que él nunca pactaría con aquellos que quieren acabar con su país tal y como lo tiene interpretado su Constitución, por mucha legitimidad que tengan sus votos. Estaba sentado a pocos metros el ministro Ábalos, el cual se había empleado a fondo durante unos días en convencernos de que el Gobierno no había pactado con Bildu. No me consta ninguno de sus mohínes porque yo estaba a su espalda y no me dio lugar a comprobar si mostraba alguna incomodidad, que ya me imagino que no, porque todo fue muy «polite». Era un acto entre socialistas

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La mala sangre

La mala sangre ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Vótame y yo te blanqueo

Vótame y yo te blanqueo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Castellano, ni en el recreo