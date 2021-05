¿Huele a pescado podrido?

Carlos Herrera SEGUIR Actualizado: 07/05/2021 09:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No tenía ningún infiltrado en la reunión de la Ejecutiva socialista madrileña que analizó los resultados en las recientes elecciones a la Asamblea de esa comunidad y, por lo tanto, no puedo alcanzar a saber si de puertas adentro también repitieron las mismas majaderías que esparcieron por doquier para explicar el motivo de su fracaso. Tal vez, cuando no hay micrófonos delante, la honestidad analítica haga que los diversos expertos traten de encontrar la verdad y ejerciten la autocrítica imprescindible para entender la desafección de la gente, pero puede que ni por esas y que la autocomplacencia sea indestructible, de tal manera que acaben echando la culpa a Franco, a los nazis o a las latas de conserva.

Con una

Suscríbete para leer esta noticia Prueba ABC Premium ¡AHORA 2 MESES POR 1 EURO! Suscríbete Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Qué va usted a hacer el martes?

¿Qué va usted a hacer el martes? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El embajador sexador de dictaduras

El embajador sexador de dictaduras ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El sendero luminoso