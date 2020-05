Los golpistas de Nissan

Carlos Herrera SEGUIR Actualizado: 28/05/2020 23:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para Pablo Iglesias, y el resto del Gobierno que mangonea, todos somos golpistas. Es golpista la Guardia Civil, la Policía, los jueces, la oposición y una buena parte de los medios de comunicación. Todos queremos promocionar una asonada mediante la cual desmontar el gobierno legítimo de Sánchez, evidentemente, por medios ilegales. Eso dijo el vicepresidente en esa cosa que preside Pachi López y que parece ser algo relacionado con una comisión de reconstrucción nacional, lo cual lleva a la chanza, pero que no conviene que nos despiste. No nos equivoquemos: el numerito acusando a Vox de golpista lo llevaba preparado de casa Iglesias para distraer la importante noticia del día que afecta a no pocos trabajadores españoles residentes en Cataluña.

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sainete Sánchez-Bildu

Sainete Sánchez-Bildu ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ciudadanos en su espesura

Ciudadanos en su espesura ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El virus sigue ahí