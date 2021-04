El embajador sexador de dictaduras

Carlos Herrera SEGUIR Actualizado: 22/04/2021 23:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Cuba no es una dictadura; evidentemente no; en absoluto». Eso declaró el embajador de la UE en la isla, el español Alberto Navarro, el mismo que envió por su cuenta una carta a Biden conminándole a levantar el embargo que EE.UU. tiene declarado al régimen comunista y el mismo que en pocas semanas puede ser enviado a Boston como Cónsul General de España. Lo que se dice un fino estilista de la diplomacia al servicio del gobierno ‘de los revolucionarios’, el que ha sembrado el terror entre los lugareños, la miseria en todas sus estructuras (excepto la militar) y condenado al exilio a una novena parte de su población. La no dictadura se supone que es una democracia, o tal

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El sendero luminoso

El sendero luminoso ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Susana Díaz, Pasión y Muerte política. O no

Susana Díaz, Pasión y Muerte política. O no ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Simplemente Libertad