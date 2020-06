Testimonios del coronavirus Carta de un profesor: «Hemos ganado en soluciones imaginativas y en compromiso» «Lejos de caer en el desánimo, o de considerar este período como una oportunidad perdida o un tiempo muerto, lo veo como una etapa de un enorme aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes»

Como profesor de un instituto que podría denominarse de "difícil desempeño" de la Comunidad de Madrid, les aseguro que llego agotado al final de curso, pero más motivado para el siguiente.

Hemos tenido que cambiar todo nuestro sistema presencial para adaptarlo a la nueva realidad y no ha sido nada fácil. La mayoría de nuestros alumnos no tienen internet y son sus educadores sociales, trabajadores y técnicos los que les han tenido que ir imprimiendo y distribuyendo las tareas que nosotros diseñábamos.

En algunos casos es sencillo porque están en el mismo centro, en otros es muy complejo porque los estudiantes no tienen medios: no cuentan con ordenador, y si lo tienen deben compartirlo con hermanos o padres o con sus compañeros de piso de acogida. A algunos no les llegaba internet. Otros, solo contaban con un teléfono para poder hacer fotos a las tareas y enviarlas por correo. Es decir, hemos tenido que montar un sistema a caballo entre el siglo XIX y el XXI.

Pero lejos de caer en el desánimo, o de considerar este período como una oportunidad perdida o un tiempo muerto, lo veo como una etapa de un enorme aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes.

Creo que se ha fomentado la responsabilidad individual, el compromiso, incluso las relaciones entre docentes y alumnos. Me siento orgulloso de la gran mayoría de los profesores de mi grupo. Se ha tratado por todos los medios de contactar con los alumnos, de mantenerles enganchados, de que hicieran las tareas. Incluso la parte práctica, que es la que más les gusta, la hemos tenido que adaptar para aumentar sus opciones de inserción laboral.

En fin, creo que todos hemos aprendido más de tecnología, se nos han ofrecido cursos para ello que muchos hemos aprovechado, y creo que hemos ganado en soluciones imaginativas y en compromiso. Muchos hemos montado canales de YouTube o grabado podcast para los alumnos.

Los estudiantes han podido seguir con su actividad y hemos tenido casos fantásticos de algunos de ellos que han logrado titular a pesar de las enormes dificultades. Por eso, dudo de que haya sido un trimestre perdido.

* Carlos Alameda es profesor de necesidades educativas especiales y vive en Madrid.

