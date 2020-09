Testimonios del coronavirus Carta de una mujer: «Permitieron que las aerolíneas estafaran a la gente con vuelos que nunca iban a realizar» «Compré el billete de avión porque España no tomaba el virus como algo grave»

En el mes de marzo nos empezaron a informar un poco del coronavirus cuando ya Italia estaba muy infectada. Yo había pedido mis vacaciones para poder viajar a mi país de origen, Argentina, pues mi madre está con problemas de salud.

Compré el billete de avión porque España no tomaba el virus como algo grave. Pero el 14 de marzo entramos en cuarentena y el 16 salía mi vuelo.

Lógicamente no viajé y recibí la cancelación de la vuelta. Sin embargo, hasta el día de hoy, 22 de setiembre, no logro que me respondan por mi billete o el dinero.

El Gobierno, bien, gracias. Ellos sabían desde hacía tiempo de lo que se venía y aún así permitieron que las aerolíneas estafaran a la gente con vuelos que nunca iban a realizar.

* Carina Viola vive en Valencia.

