La candidata

Luis Ventoso Actualizado: 06/03/2019 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La noticia publicada por ABC el fin de semana llamaba la atención: Podemos elige como candidata a la alcaldía de Ávila a una mujer que en 1985, cuando tenía 23 años, fue condenada a 29 de cárcel como cómplice de un asesinato. Mi primer reflejo fue el natural: otra provocación estúpida y gratuita del populismo comunista. Pero como no me gusta pensar con las tripas, lo debatí un poco conmigo mismo y con mi mujer, de cuyo péndulo moral me fío más. Tras sopesarlo, mi conclusión es esta: Pilar Baeza Maeso tiene todo el derecho a presentarse a las elecciones, pues legalmente nada se lo impide. Pero carece de la ejemplaridad necesaria que se le presupone a quien opta a

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pedro tenía un plan

Pedro tenía un plan ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Monopolio feminista

Monopolio feminista ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Una niña a 220

Luis Ventoso Director Adjunto