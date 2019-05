Cancelad redes

Seguir Gabriel Albiac Actualizado: 15/05/2019 23:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más de 21.000 millones de dólares pagó Mark Zuckerberg por la compra de WhatsApp. De entrada, algunos accionistas pusieron reparos: ¿qué sentido tenía hacer tal dispendio por un dispositivo de uso gratuito y, por tanto, no capitalizable? La respuesta fue fulminante: poder. Mil quinientos millones de sujetos pasan hoy a través de una mensajería eficiente y sin pago. La empresa tiene, así, en sus manos el mayor banco de datos del planeta. ¿No es dinero? No, no lo es. A primera vista.

El verdadero poder hoy -el político como el económico- se construye y ejerce en el antaño inaccesible espacio de lo privado. Y ese poder tiene una virtud despótica a la que ninguna dictadura que hayamos conocido puede ser

