Campanas que no oye Madrid

Hughes .

@hughes_hu Seguir Actualizado: 31/08/2018 16:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si democracia es respeto a la minoría, lo de Vic es un atropello que además no se oculta; como en un concurso a Villa Totalitaria 2018, mezcla un toque de somatén, la hora del ángelus, un actor-muecín y urgencias como de bombardeo. Al escucharlo se apiada uno del no nacionalista, pero pronto también del nacionalista al que machaconamente le recuerdan que no se puede despistar. Acogotada la ínfima minoría, se dirigen a él: la movilización de sus efectivos ha de ser permanente, histérica. No ocupan la vía pública, el sonido se mete en las casas.

Lo emite el ayuntamiento: PDECat, Esquerra y un grupo cupero. El constitucionalismo –por llamarlo de alguna manera– es un concejal del PSC.

Es dudoso que la alternativa sea un periodista con buen pelo y un megáfono, o librar una batalla simbólica en la calle con dos grupos peleándose de manera incruenta como en West Side Story. La responsabilidad corresponde a las autoridades, aunque ahí la dejación de funciones es total. La «insensata» legislación, si quisieran, admite hasta la disolución de ayuntamientos. En un artículo de hace años, Sosa Wagner explicaba que fue un recurso habitual en la II República, pero desde el 78 se utilizó solo en Marbella. Su aplicación se asociaría a medidas de excepción que se descartaron en la crisis del año pasado. La autonomía local está menos protegida constitucionalmente que las comunidades, pero añade una dificultad: poco puede el Estado allá donde ya no existe. Es poco realista incluso imaginarlo.

En esas comarcas interiores se acumulan fracasos de difícil solución: la derecha y el liberalismo español abandonaron al regionalismo, el catalán se lo quedó todo Pujol y esa Cataluña de fuerte identidad (de Vic era lo de Anglada) evoluciona hacia Esquerra y la CUP. Por gestos como este vemos que la mezcla cubanoverdagueriana ya está instalada.