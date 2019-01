El ERE del cambio

Ignacio Camacho

Si eres andaluz has de saber que el relevo de poder va a empezar costándote dinero. Y si no lo eres, también, porque los presupuestos de las autonomías se financian con parte de tus impuestos. El caso es que el cambio de Gobierno no sólo supone el pago de las cesantías a que los consejeros y otros altos cargos de primer nivel tienen derecho, sino que se enfrenta a una cascada de reclamaciones de asesores, contratados eventuales y técnicos. En total, varios cientos, que incluyen desde personal laboral hasta directivos de empresas públicas con blindajes secretos. La Junta ignora en este momento cuántos empleados tiene enrolados a dedo -algunos tan fantasmales que ni siquiera llegaron a ocupar nunca el puesto,

