Tribuna abierta «¡Cállate, facha!» «Quim Torra pide a los CDR “apreteu” y Grande-Marlaska afirma que las decisiones políticas de Ciudadanos “deben tener consecuencias”»

Sergio Brabezo Actualizado: 07/07/2019 23:44h

Nos acababan de tirar una lata de cerveza que impactó en el brazo de una chica. Esta vez tuvimos suerte porque el bote estaba vacío. Al ver esa agresión empecé a gritar «¡Libertad, libertad, libertad!», con todas mis fuerzas. Un chico que estaba entre los «odiadores» me miró con cara de ira, con ojos de violencia y me dijo: «Tú, sí, tú». Extendió sus brazos al aire para que los viera bien, me mostró sus dedos corazón y espetó: «¡Cállate, facha!». No olvidaré ese momento jamás en la vida, porque mostró el odio e ignorancia de los «odiadores» que increparon a Ciudadanos en la manifestación del Orgullo.

El acoso sufrido por Ciudadanos no es nuevo. Ese mismo odio lo sentí