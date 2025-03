El calentamiento global de yugular

En el desvarío generalizado que vivimos, donde los valores no tienen valor y los principios no tienen principio, el sentido común se ha escondido en una cueva, muerto de miedo, a esperar que escampe o que llueva. Porque la emergencia climática ya no nos deja ... pronosticar las nubes. Todo está trastornado. Hemos aceptado, por ejemplo, que una adolescente repipi nos dé arengas ideológicas sobre el calentamiento global mientras contribuye a aumentar las estadísticas de absentismo escolar. Antiguamente, los niños prodigio cantaban. Como Joselito, que acabó como acabó. Ahora dan homilías políticas. Y yo no sé cuál de las dos opciones se ajusta más al canon del repelente niño Vicente. En España, los menores de edad no pueden asistir solos a un espectáculo en vivo, pero la niña Greta sí está capacitada para protagonizar el suyo y explicarnos la perentoriedad del planeta, un problema cuyas razones no ponen de acuerdo a los más eximios científicos y que, sin embargo, conoce al dedillo una chiquilla redicha que se pone colorada mientras grita sus pedanterías. Las tragaderas de la sociedad contemporánea son infinitamente superiores a las que tiene el oceáno con los microplásticos.

Pero lo peor de este relativismo áspero no es que aplaudamos los alegatos morales de una pipiola a la que, encima, están alentando los que van por la vida de protectores de la infancia. Lo más desesperante es que esta decadente sociedad del espectáculo, esta era de la prisa que devora las consignas y desprecia los argumentos, prefiere el chillido de una quinceañera a la razón de un sabio. La niña Greta, en su osadía de pubertad, ha llegado incluso a hablar del «lado bueno de la Historia», algo que es una insolencia supremacista a cualquier edad, así que no sé qué calificativo escoger para una cría que todavía no ha estudiado las integrales. El que más se me viene a la mente es desdichada. Porque una cosa es que la juventud tome conciencia de los problemas que nos acucian y otra que una muchacha sea utilizada como voz suprema de una causa. Todas las etapas de declive sufren este tipo de aberraciones que están directamente relacionadas con el vacío intelectual. Pero nunca como ahora los ignorantes habían tenido tanta participación pública. La llegada de la infanta del cambio climático ayer a Madrid tras su absurdo periplo por el Atlántico en un catamarán que no emite CO2 cuando va a vela, pero que está hecho de fibra de vidrio y tiene dos motores diésel, fue una oda al surrealismo. Mientras España tenía que soportar en la conmemoración de la Constitución la afrenta política a su sistema de libertades por parte de partidos con los que el presidente en funciones está negociando su futuro, los focos apuntaban a una activista menor de edad cuya única fuerza teórica está en la hinchazón de su yugular cuando da sus peroratas. Un esperpento que demuestra que el cambio climático, cuya trascendencia nadie duda ya, es un arma política antes que un dilema académico, por lo que ya no es un asunto racional, sino emocional. Y esa degradación del conocimiento es nuestra perdición. Las prédicas simplistas de Greta Thunberg, que destrozan un bien tan valioso como la sabiduría, llegan mucho más lejos, por ejemplo, que las hipótesis de Naomi Oreskes, profesora de Ciencias de la Tierra en las universidades de Harvard, Nueva York y California, que se ha dejado las pestañas estudiando con metodología científica el calentamiento global mientras la niña sabihonda falta al colegio.

