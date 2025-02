Caleidoscopio

Primera imagen. No puedo precisar la fecha. Debía tener seis años y, por tanto, sería en 1961. Viajo en tren con mis padres desde Miranda a Madrid. Dormimos en la casa de unos parientes en la calle Doctor Esquerdo. Y, al día siguiente, cogemos un ... autobús en Moncloa, lleno de gente. Vamos al Valle de los Caídos. El día es radiante. Hay un ambiente de excursión. Me impresiona la cruz. Comemos unos bocadillos.

Segunda imagen. También en Miranda de Ebro. El año es 1963. El maestro de la escuela nos lleva a la carretera general. El Caudillo va a pasar por allí, camino de San Sebastián. La espera es larga, aburrida. Pierdo la noción del tiempo. Me retiro unos metros para mear. Cuando vuelvo a mi sitio, Franco ha pasado. Su comitiva se aleja a gran velocidad. Alguno dice que le ha visto tras la ventanilla.

Tercera imagen. La fecha es 1964. Colecciono sellos y pego en mi álbum la serie «25 años de paz». Hay carteles en la calle con la efigie del jefe del Estado y la televisión exalta su figura. En el cine Mecisa ponen «Franco ese hombre». Nos llevan en la escuela a ver la película. Al final hay aplausos.

Cuarta imagen. Puede ser en 1965. No lo recuerdo bien. Franco entra bajo palio en la catedral de Burgos y le recibe el obispo García Sierra. A la salida, se dirige a la multitud. Nos han dado fiesta en el colegio. Miles de personas aclaman al general.

Quinta imagen. Ya estamos en 1971. Estoy a punto de terminar el bachillerato. Mi padre está suscrito a «Cuadernos para el Diálogo». Aparecen unas imágenes por la tele de El Caudillo en la plaza de Oriente. Oigo a mi progenitor pronunciar la palabra «dictador».

Sexta imagen. Marzo de 1974. Madrid. Voy con un compañero al Bellas Artes a ver «Prima della Revoluzione». Recuerdo la última escena de la película de Bertolucci: la hierba que invade las vías de un tren. Al volver al San Juan Evangelista, nos enteramos de que han ejecutado a Puig Antich. Los furgones policiales rodean el colegio. Subimos a la azotea y arrojamos bolsas de agua.

Séptima imagen. Abril, tal vez mayo de 1974. Billy El Niño irrumpe en el San Juan como Harry El Sucio. Los grises registran las habitaciones, nos empujan, nos insultan y se llevan un detenido.

Octava imagen. París, 20 de noviembre de 1975. Son las tres de la tarde. Entro a la biblioteca de la Universidad de Vincennes y hay una chica que está leyendo «Le Monde». El titular a toda plana reza: «Franco est mort». Hay una celebración en el patio, pero yo no me sumo. No siento nada.

Novena imagen. Valle de los Caídos, 24 de octubre de 2019. Los familiares sacan el ataúd por la puerta de la basílica y lo suben a un coche fúnebre. Luego el helicóptero remonta el vuelo. El cielo luce tan azul como hace 58 años cuando visité el lugar con mis padres. El general es llevado al cementerio en el que yacen Carrero y Arias Navarro. Descanse en paz.