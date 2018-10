Un cadáver a los postres

Álvaro Martínez

Seguir Actualizado: 18/10/2018 07:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El plan ayer era el siguiente. Veintisiete cubiertos y una sitio sin servicio en la cena del Consejo Europeo. Plato único: el Brexit. En esa silla sin plato, Theresa May, que ya comienza a estar de prestado en las reuniones de este club y que debía explicar su plan supuestamente definitivo para la salida del Reino Unido de la Unión. La «premier» británica, terminada su exposición, no se quedaba a la cena y el resto de los socios debatían si les había convencido la enésima guía improvisada por Londres para encontrar la puerta y que esta satisfaga al resto. Por ahora no.

Visto con perspectiva, y con el futuro aún vestido de incógnita y sobresalto, la escena de ayer en