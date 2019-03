Dos cachetes y un juez

Carlos Herrera @herreraencope Actualizado: 15/03/2019 00:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una madre le soltó dos bofetadas a su hijo adolescente que, al parecer, se negaba a entrar en la ducha. Pontevedra. No sabemos cómo fue el precalentamiento de esa escena, es decir, si la tensión venía de atrás o era solo inmediata. No sabemos si el adolescente ejercía como muchos seres humanos de esa edad y sometía la relación con sus progenitores a un constante «tour de force». Solo creemos que hubo un par de cachetes, o de sopapos, o de guantazos de una madre tal vez harta de que el adolescente no siguiera sus indicaciones. O de una madre de mano fácil, que a la primera de cambio suelta el brazo y te arrea sin conocimiento por no seguir

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Él

Él ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Créame, Excelencia, España es otra cosa

Créame, Excelencia, España es otra cosa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El Rey, cubriendo ausencias

Carlos Herrera Articulista de Opinión