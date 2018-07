Burramia oxoniense

Luis Ventoso

En una ocasión tuve la oportunidad de charlar con el formidable Mark Freuder Knopfler, allá en su estudio cerca de la ribera del Támesis, a su paso por Hammersmith. El maestro de la guitarra está más considerado en la Europa continental que en su propio país, donde por esnobismo la prensa especializada lo ignora y muchos aficionados lo consideran eso que se denomina «un placer culposo». Allá ellos. Knopfler resultó ser un hombre corpulento y reflexivo, de mirada azul tristona, tamizada por su fino sentido del humor judío inglés. Hablando de periodismo, oficio en el que hizo sus pinitos de chaval, se reveló como un fiel lector de prensa. Explicó que cada día leía un periódico de izquierda y otro de derecha: «Compro el Telegraph y el Guardian y luego me hago mi propia composición de lugar». Buena receta.

Como a Knopfler, a mí también me agrada ojear el gran periódico laborista británico, fundado en 1821 como «The Manchester Guardian». Ayer, en su edición dominical, me llamó la atención un artículo titulado «Las propuestas laboristas todavía pueden triunfar si observan el éxito español». Lo firmaba el profesor y economista Will Hutton, de 68 años, profesor en el Hetford College de la Universidad de Oxford, antiguo ejecutivo en la City, excorresponsal económico de la BBC y exdirector de «The Observer». Una figura de excelentes credenciales. Lástima que el artículo incurra en una decepcionante burramia sobre España, a pesar del aura oxoniense del autor.

Hutton explica que gracias a desenterrar a Franco del Valle de los Caídos, Sánchez ha logrado construir una gran coalición progresista. También señala que «una abrumadora mayoría de españoles» apoya la exhumación, lo cual es discutible. A continuación, con esa condescendencia tan inglesa a la hora de enjuiciar a nuestro país, el profesor oxoniense explica que lo del Valle de los Caídos muestra «el deseo de España de llegar a ser un país moderno al frente de los países europeos». Entonces, ¿qué es ahora? ¿Un país decimonónico e irrelevante en Europa? Sin Sánchez en La Moncloa y con Franco olvidado en su tumba, España, Mr. Hutton, ya era un país perfectamente moderno y uno de los importantes de la UE, por simple razón de peso económico y demográfico.

Pero el gran momento llega cuando Mr. Hutton celebra que Sánchez «dirige una recuperación económica que le permitirá hablar de redistribución de la riqueza y reconstruir el contrato social español». Aquí el ensayista plantea un milagro. Sánchez llegó al poder el pasado 2 de junio. ¿Cómo ha logrado recuperar la economía en menos de dos meses? La respuesta radica en el sectarismo del autor, que omite por completo que fue el Gobierno conservador de Rajoy el que dio la vuelta a la recesión y logró que España sea el país grande de la UE que más crece. También omite Hutton, por supuesto, que Sánchez gobierna tras haber sido vapuleado en dos elecciones consecutivas, y que lo hace merced a un acuerdo desleal con los separatistas antiespañoles.

Diagnóstico de un pobre ignorante de un atrasado país meridional: mal están el legendario periodismo progresista inglés y la gloriosa Universidad de Oxford si este es el nivel de rigor de sus sabios.