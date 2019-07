Una burbuja así de grande

Seguir Hughes . @hughes_hu Actualizado: 11/07/2019 23:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No lo dijo un apparatchik encadenado a Génova, lo dijo Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, durante un curso de verano: «Los socialistas lo hicimos fatal en 2008. Dejamos que se destruyeran tres millones de empleos». Esto coincide con la impresión popular (no del partido) y ciudadana (no del partido): Zapatero gestionó muy mal una crisis que negó y que luego agravó con engendros como el Plan E.

Los socialistas irredentos se defienden diciendo que era una burbuja heredada, pero es que Zapatero también las tuvo de propia creación, como la de las renovables que ayer reconocía, causa, entre otras cosas, del aumento del precio de la electricidad.

Dos cosas hay que añadir aquí. Una es que con

