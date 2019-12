El bloque antisistema

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 31/12/2019 Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para no variar de hábitos, Pedro Sánchez acaba el año como lo empezó: rectificando, que es su forma más suave de mentir, es decir, de expresarse. El pacto con Podemos, tan calladamente negociado, no es más que una parte del programa de Iglesias, que el presidente gestionará en su nombre para que le permita seguir en el cargo. Impuestos, alquileres, salario mínimo, contrarreforma laboral, precio de la luz… no hay petición de los comunistas que no haya aceptado. La vicepresidencia económica de Calviño será un mero ornato, un maquillaje de socialdemocracia, o si acaso una especie de embajada volante en Bruselas para que alguien presentable dé la cara cuando las autoridades fiscales europeas enciendan las luces de alarma. Pero ahora

