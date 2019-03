El bienestar animal

Seguir Salvador Sostres Actualizado: 27/03/2019 12:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera medida social que presentó Pedro Sánchez fue a Carmen Calvo, el mejor estímulo para el efecto VOX. Daban ganas de montarse en la yegua de Abascal y entrar al galope en La Moncloa. Parecía doña Carmen una parodia del peor Zapatero, incurriendo en aquella mezcla de frivolidad e ignorancia de hablar de ciclos triunfantes de la economía que no son tales para justificar un tremendo despilfarro. No sé si hay en la política nacional una expresión más baja que la de Carmen Calvo: escuchando su presentación me pareció imposible. Lo que dentro de un par de años no podremos reprocharles a los socialistas, si ganan las elecciones del mes que viene y consiguen formar gobierno, es que no

