La Tercera Maestras «La arquitectura vital sobre la que se diseña y construye una persona la traza la educación que recibe en sus distintas formas. No siempre se encuentra el guía adecuado para discurrir por la senda del conocimiento y del progreso interior. A veces un docente sin vocación impide que se desarrollen las capacidades de sus alumnos. ¡Cuán importante es un buen maestro!»

Bieito Rubido SEGUIR Actualizado: 08/03/2020 02:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A todas las maestras que dejaron huella indeleble en tantas generaciones de estudiantes

MI vida no podría explicarse sin las mujeres. Nada de lo que soy ni de lo que he sido podría interpretarse con acierto sin su presencia y aportación, empezando por mi madre, fundamental en mi existencia. Supongo que a la mayoría de los hombres les ocurre algo parecido, por lo que, en una jornada como la de hoy, parece pertinente insistir en lo obvio: nuestro devenir no puede entenderse sin las mujeres, y viceversa. En ese sentido, reconozco con gusto y admiración que toda mi educación y el esculpido que el tiempo fue haciendo en mi personalidad contó de manera decidida y determinante con la

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión