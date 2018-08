Salvador Sostres

Mi querido Arcadi no tenía nada mejor que hacer el viernes por la noche y pintó de rojo un lacito amarillo en L’Ametlla de Mar. Fue retenido e identificado por los Mossos e insultado en Twitter por el alcalde de la localidad, de ERC, que le llamó«bicho». No me gusta lo callejero. No me gusta colgar lazos ni descolgarlos ni pintarlos. No me gusta esta dialéctica tan del 36, antipolítica y prebélica.

Pero si ensuciar las calles de amarillo es libertad de expresión, también ha de serlo ensuciarlas de rojo; si es libertad colgar lazos también ha de ser descolgarlos o decorarlos; y es un abuso, un atropello y seguramente un delito dar órdenes a los Mossos de que hostiguen a los rojos y sean permisivos con los amarillos porque simplemente nos gusta más lo que piensan unos que otros. Arcadi debería denunciar en las más altas instancias judiciales la persecución política y sólo política que sufrió la noche del viernes en L’Ametlla. A la Policía hay que respetarla y obedecerla. Siempre. Y luego denunciarla, por los cauces legales y previstos, si entendemos que hay motivos. Denunciar a la Policía cuando se equivoca es una manera de respetarla. Y de fortalecer el arraigo del orden.

Si el alcalde de L’Ametlla fuera la mitad de una persona decente habría ya dimitido por su gravísimo insulto. Si ERC tuviera alguna noción de lo que es y significa un Estado, además de tanto reclamarlo, habría expulsado al tuitero de sus filas, pero evidentemente nada ha sucedido porque tanto los republicanos como en general el independentismo se sienten mucho más cómodos en los parámetros de la tribu.

En la calle sólo se cuece la barbarie, que es lo que lleva haciendo el independentismo desde 2012, generando del otro lado una respuesta igual de baja, pero sobre todo causándose no sólo una incontestable derrota sino una altísima factura personal de encarcelados y fugados. Los independentistas pueden si quieren reírse de Arcadi y de sus pintadas. Pero sólo pueden llorar cuando alzan los ojos para mirar en el marcador del partido el resultado global.