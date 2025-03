Ana Beltrán: Que no esperen que callemos

Pues sí. Por mucho que nos cueste creerlo, ayer en Pamplona tuvo lugar una marcha organizada por un terrorista condenado y por un grupo de justificadores profesionales del tiro en la nuca en la que nos dijeron a todos los navarros que Navarra no sólo ... no es España, sino que tampoco es Navarra. Y lo hicieron con la superioridad moral que se le presupone a una organización política, Bildu, heredera directa de Batasuna, brazo político de ETA. Otegi y los suyos organizaron lo que ellos denominan el Día de la Patria en lo que a su juicio es la capital de una supuesta república vasca, Pamplona. La parlamentaria de Bildu en Navarra Bakartxo Ruiz tomó la palabra para dejar claro que «el régimen, y fundamentalmente la derecha navarra, ha pretendido que olvidemos que una vez fuimos soberanos» y que Navarra «es parte nuclear de Euskal Herria». Y zanjó: «No vamos a parar» hasta construir la «primera República vasca».

Tiene razón. No van a parar porque llevan décadas sin hacerlo. Décadas tratando de construir su presunta república independiente a golpe de asesinatos, extorsiones y amenazas. Los asesinatos han cesado, no así el señalamiento público y las prácticas mafiosas. Y para muestra, el vídeo con el que Otegi llamó a los suyos a participar en el aquelarre independentista de ayer. Ése en el que utilizaba mi nombre y apellidos y me apuntaba con el dedo como enemiga de su utópica Euskal Herria. Pero ni a mí ni al constitucionalismo navarro nos callarán jamás porque nunca dejaremos de resaltar que Navarra no es la capital de ninguna nación vasca. Nunca dejaremos de exponer que los planteamientos de Bildu son una quimera que no tiene soporte constitucional ni moral. Bildu no sólo defiende una república vasca independiente a la que anexionar Navarra, sino que justifica la búsqueda de la autodeterminación del País Vasco y de Navarra a través del asesinato perpetrado por ETA.

Su posición no ha cambiado, jamás; lo que sí ha cambiado es la influencia que ejerce en el Gobierno de Navarra y en el Gobierno de España como consecuencia de pactos de trastienda con sendas administraciones, mientras defiende objetivos que van en contra de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Ahí está la clave de bóveda del sinsentido de Bildu y de personajes siniestros como Otegi: la influencia que lo peor de nuestra democracia ejerce sobre Sánchez y sobre un PSOE que se llena la boca con el concepto ‘cordón sanitario’ mientras le da la mano a Bildu Batasuna.

El problema no es que haya un partido que justifique el asesinato. Tampoco que ese partido integre a terroristas condenados orgullosos de la sangre derramada o que desde esa organización se quiera acabar con una Navarra foral y española. El problema es el silencio cómplice de quienes deben defender la democracia desde las instituciones y deciden no hacerlo para mantenerse el poder. Se avecinan días oscuros para Navarra, los que hoy gobiernan la Comunidad foral y los que hoy gobiernan en La Moncloa no han venido a la política a servir, sino a servirse. A pesar de los navarros. A pesar de todos los españoles.

Ana Beltrán es presidenta del PP de Navarra