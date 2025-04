Begoña Pascual: Carta de una higienista dental: «Si tuviera que poner un título, sería camino a la ruina»

«La ley no contempla el cierre de nuestro negocio, pero los pacientes no van a venir»

Si tuviera que poner título a mi carta sería «el camino hacia la ruina». Tengo 39 años y dos niñas pequeñas (de 8 y 11 años) y hasta esta mañana tenía trabajo fijo en mi clínica dental .

Soy higienista dental y para montar mi clínica hace nueve años ahorré durante mis primeros seis años de sueldo. Cuando la abrí la cosas no fueron fáciles, así que trabajé duro durante dos años sin cobrar (eso sí, pagando religiosamente la Seguridad Social) porque no había más dinero. He llorado, he sudado, me he quitado muchas horas de ser mamá para atender mi negocio .

Hoy me ha tocado mover ficha, porque llevo tres semanas en mi casa encerrada con mis hijas y con el cierre bajado de la clínica dental. Así que esta mañana decidimos todos los asalariados presentar la baja voluntaria : la Seguridad Social la tendríamos que seguir pagando, más la cuota de autónomos de mi compañero y los suministros del local.

La ley no contempla el cierre de nuestro negocio, pero la realidad es otra: los pacientes no van a venir y nosotros no los vamos a atender porque no disponemos de los mecanismos para no contagiarnos ni contagiarlos. No sería ético.

Así que el propio Gobierno nos ha llevado a tomar la decisión de cierre y baja . No podemos acogernos a los ERTE y si lo intentáramos, con las causas más que obvias, no solo nos lo van a denegar sino que además tendríamos una multa de 3.000 euros.

A mí me parece que esto es una pasada increíble, así que seguiremos cuidando niñas en casa hasta que algún día podamos volver a la «normalidad». Arruinados , sí, pero con la conciencia tranquila.

* Begoña Pascual es higienista dental.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es

Más temas:

sociedad

Odontología

Coronavirus