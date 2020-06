Testimonios del coronavirus Carta de una profesora agotada: «A pesar de nuestro inmenso esfuerzo, han sido tres meses perdidos» «Algunos estudiantes han estado tres meses sin conectarse con nosotros, sin presentar sus ejercicios (...) y ahí están, con el curso aprobado»

Os escribo para corroborar la sensación que sienten otras profesoras que os han escrito a ABC. Me he visto reflejada en sus cartas, cuando de la noche a la mañana pasamos, en marzo, a la enseñanza no presencial, o telemática.

Ha sido un trabajo arduo, agotador, con una media de unas 14 a 16 horas de trabajo diarias ante el ordenador, sin recursos suficientes porque no los facilitaron desde la Comunidad de Madrid.

Tuvimos que utilizar nuestros propios medios y dedicamos una enorme cantidad de horas a nuestros alumnos. Bien podemos decir que mañana, tarde y noche, porque nos descargábamos los mensajes de nuestros alumnos con todas las tareas diarias que nos debían enviar y, según lo hacíamos, los íbamos corrigiendo, indicando sus errores, cómo debían mejorar, enviándoles esquemas para facilitar su trabajo y animándoles a seguir adelante sin desfallecer.

También hacíamos vídeollamadas con ellos para explicarles los contenidos y aclarar dudas. El trato de muchos de los alumnos con nosotros fue correcto y supieron valorar nuestro esfuerzo, aunque otros nos consideraron su buzón de correos, sin ningún mensaje mínimo de "soy fulano, estas son mis tareas", por lo que muchas veces teníamos que estar investigando quiénes eran.

Este trabajo adquirió un enorme volumen, pues se convirtió en una enseñanza individualizada de unos 120 alumnos en mi caso, a quienes les impartía Cultura Clásica, Griego y Latín.

Algunos estudiantes han estado tres meses sin conectarse con nosotros, sin presentar sus ejercicios, por lo que la suya ha sido una evaluación vacía, pero como al final por las normas de la Consejería de Educación no se les podía suspender por la tercera evaluación ahí están, con el curso aprobado.

Por eso comparto el sentimiento de no tener ganas de seguir enseñando, ya que nos vimos obligados a trabajar en unas condiciones que no son aptas para una enseñanza de calidad, en las que muchos de los alumnos se copiaban o sacaban traducciones de internet que nada tenían que ver con lo que realmente ponía el texto... Realmente, a pesar de nuestro inmenso esfuerzo, han sido tres meses perdidos.

* Begoña Fernández Blanco es profesora y vive en Alcorcón, Madrid.

