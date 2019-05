Batet elude su responsabilidad

Seguir Hughes . @hughes_hu Actualizado: 24/05/2019 00:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El artículo 21 del Reglamento del Congreso es claro: el Diputado quedará suspendido cuando se halle en situación de prisión preventiva.

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también: firme un acto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito relacionado con individuos rebeldes, el procesado quedará automáticamente suspendido.

Con esos artículos, Meritxell Batet dilató el ejercicio de su responsabilidad y solicitó informe del Tribunal Supremo, caso asombroso, para que se lo aclarara.

El Supremo no es un órgano consultivo, le recordó Marchena, que no se sale de sus zapatos y remite a su auto de 21 de mayo. Batet sale a dar ruedas de prensa como si ese auto no existiera.

Paralelamente, no lo olvidemos,

