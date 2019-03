El barco del mal

Luis Ventoso Actualizado: 24/03/2019 02:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Supongo que no entraba en los pronósticos de mis padres, pero todos sus hijos coruñeses acabamos casados con vascos (y ahí seguimos, por cierto). Primero fue mi hermana, con un bilbaíno. Luego me tocó a mi, con una donostiarra. Y por fin nuestro hermano mediano, tal vez viendo que el cóctel funcionaba, se casó con una bilbaína. La experiencia de dos décadas largas de esta mixtura vasco-galaica es sorprendente. Lo confieso entre avergonzado y perplejo: no sentimos hecho diferencial alguno, ni con nuestros cónyuges ni con sus familias, a pesar de que lucen apellidos tipo Eguinoa y Barrenechea y a los cortos de cerveza los llaman «zuritos». Cuando voy a ver a mi hermano a Bilbao, una ciudad magnífica, veo

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La carcoma

La carcoma ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Una tragicomedia

Una tragicomedia ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un voto a cara o cruz