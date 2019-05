Visto y no visto

La España post 98 tuvo un pesimista creativo, Maeztu, y un optimista creativo, Ortega. Ambos sembraron en el barbecho de la Restauración. El optimista trajo luego una República, y la República («no es esto, no es esto») asesinó al pesimista, que llevaba razón:

-No es esto, no es esto -había dicho ya Kant, al ver en los crímenes de Francia la flor de la Ilustración, y es que «era muy excepcional la jornada en que Ortega no mentase a Kant», dicho por su hermano Manuel, que veía en José una «razón practicista» más que una «razón purista».

Mas, para «razón practicista», la de Maeztu, autor de este parecer, allá por el 23: «La España de ahora es un pueblo que

