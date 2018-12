Bankia, ¿qué hay de lo mío?

María Jesús Pérez

A un año vista de la fecha prevista para su privatización total urge tomar una decisión. Y no es nada fácil. Pero no queda otra. Doce meses es un suspiro, y si las condiciones económicas, financieras y bursátiles no acompañan... Hablo de Bankia. Cierto es que José Ignacio Goirigolzarri ha sabido, y podido, enderezar el rumbo del banco nacionalizado tras su llegada hace seis años al sillón presidencial -mejor rentabilidad, mejor solvencia y más eficiencia-, pero aún quedan dos de sus principales objetivos. La venta total de la entidad financiera y la devolución de las ayudas públicas recibidas, derivadas del rescate recibido de 22.424 millones de euros. Y me temo que de él ya no depende. El Estado está por